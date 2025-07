Orsi: «Frendrup? Zielinski in fase calante. L’Inter protegge Chivu»

Orsi si esprime sull’ultima indiscrezione di mercato che vorrebbe all’Inter Frendrup al posto di Piotr Zielinski. Poi l’intervento su Cristian Chivu.

SWITCH A CENTROCAMPO – Nando Orsi, su Radio Radio, si esprime sull’eventuale cambio a centrocampo tra Morten Frendrup e Piotr Zielinski: «Sono due giocatori differenti, Frendrup mi piace, Zielinski di più ma è anche in fase calante. Più gioca, più gioca meglio e se non trova una squadra che non lo fa giocare con continuità rende meno». Nel Genoa piace pure Koni De Winter (vedi articolo).

PROTEZIONE – A detta di Orsi, il club sta proteggendo Cristian Chivu in questa maniera: «Per me l’Inter sta proteggendo Chivu, sa che è un allenatore nuovo, un allenatore che deve raccogliere un po’ di ceneri dello scorso anno al livello mentale. Lo sta proteggendo non vendendogli nessuno e comprandogli qualche giocatore, anche importante. Sta cercando di andare a prendere Lookman. Se pensi sempre all’anno scorso l’Inter non si riprende, invece, non è così, le squadre forti si riprendono subito e l’anno dopo ricominciano, ricostruiscono e cercano di vincere. Inter e Napoli mi sembrano le due squadre che abbiano l’idea ben precisa sull’obiettivo: ossia rivincere lo scudetto. Questo è quello che sta succedendo. Chivu per me è bravo ma devi dargli la squadra in mondo che lui sbagli il meno possibile».