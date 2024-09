Orsi: «Frattesi? Spero non succeda questo! Ma basta punzecchiare Inzaghi»

Orsi ha detto la sua su Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è stato autore di due ottime partite con la maglia dell’Italia.

COMPRIMARIO – Nando Orsi, su Radio Radio Sport Mattino e News, ha parlato di Davide Frattesi: «Frattesi? Al posto suo gioca Barella, a meno che non giochino insieme ma hanno qualità diverse. Ma all’Inter se non gioca Mkhitaryan gioca Zielinski, per Barella c’è Frattesi, mentre per Calhanoglu gioca Asllani. Inutile che venga punzecchiato continuamente Simone Inzaghi. Sono quelle le posizioni. Lui va avanti per la sua strada come giusto. Spero che un giorno Frattesi non debba andare via dall’Italia per andare tipo in Premier League. Lo sapeva anche il giocatore. Scelta giusta? Sai quanti giocatori ci sono che fanno la panchina? Quando la Lazio ha vinto lo scudetto c’era in panchina gente come Stankovic o Simeone. Nelle grandi squadre è così».