Orsi: «Età media Inter alta? Conta il contesto, vedi Mkhitaryan!»

Nando Orsi si è espresso sull’età media dei giocatori dell’Inter, che risulta un po’ alta. Ma per l’ex giocatore non è un problema: Mkhitaryan l’esempio.

CONTESTO – Su Radio Radio Mattino Sport e News si parla dell’età media dell’Inter un po’ alta. L’intervento di Nando Orsi: «Dipende dal tipo di gioco che ha la tua squadra, l’Inter è una squadra che ti favorisce anche perché è una squadra che ti attacca in avanti. Quindi, devi correre meno e devi essere intelligente nei tempi di inserimento. Mkhitaryan nello stretto è bravissimo ancora, a 32 anni non dimentichi come dribblare o come inserirti. Ovvio che se trovi una squadra che si mette dietro e poi riparte, lì qualche difficoltà i giocatori con più età potrebbero averla. Penso quindi che il giocatore debba essere anche messo nelle condizioni di andare a giocare in un contesto dove ti aiuta anche ad esprimere quelle che sono le tue qualità. Se il modo di giocare ti mette nelle condizioni, l’età non è alcun problema. E Mkhitaryan gioca in un contesto dove il tuo gioco viene avvalorato di più».