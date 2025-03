Orsi esalta Inzaghi: «Grande ambizione. Atalanta? Inter ha 2 risultati su 3!»

Nando Orsi ha parlato della prossima sfida tra Atalanta e Inter, ponendo l’accento sulla crescita di Simone Inzaghi e sul risultato di cui i meneghini potrebbero accontentarsi.

IL RAGIONAMENTO – La gara tra Atalanta e Inter, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, si disputerà stasera alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. A presentare la sfida è stato Nando Orsi a Sky Sport, con un’attenzione particolare all’approccio seguito da Simone Inzaghi in vista del finale di stagione: «Sottolineo la grande ambizione dell’allenatore, che parla di triplete. Inzaghi, secondo me, sta dando tanto a livello di motivazioni, nonostante l’Inter non sia in grandi condizioni sul piano fisico. Ma questo è normale, perché i nerazzurri hanno un’ottima rosa, ma se giocano spesso le riserve si vede un calo. Penso che l’allenatore voglia puntare a tutti gli obiettivi».

Orsi sui risultati che soddisferebbero l’Inter nello scontro diretto con l’Atalanta

LA SENSAZIONE – Orsi ha poi proseguito indicando ciò che, dal suo punto di vista, basterebbe ai nerazzurri all’esito del confronto con l’Atalanta di Bergamo: «Per me, l’Inter ha due risultati su tre a disposizione. Anche un pareggio le andrebbe bene, mentre invece l’Atalanta avrebbe bisogno di un successo per continuare a credere nel raggiungimento del suo grande sogno».