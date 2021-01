Orsi: “Eriksen e Vidal, due situazioni chiare. Se Sensi sta bene…”

Fernando Orsi

Christian Eriksen e Arturo Vidal stanno avendo problemi nell’Inter. Fernando Orsi, ai microfoni di “TMW Radio”, spiega come Sensi potrebbe scalare le gerarchie.

GERARCHIE – Nell’Inter, Christian Eriksen e Arturo Vidal stanno incontrando problemi. Sul danese non si aggiunge nulla di nuovo. Il cileno, invece, è stato apertamente redarguito da Antonio Conte dopo la prestazione negativa di ieri. Ecco la spiegazione di Fernando Orsi: «A me sembrano due situazioni molto chiare. Con Eriksen, Conte ha dimostrato che non serve al suo modo di pensare il calcio, e quindi verrà ceduto. O cercheranno di cederlo, visto che non ha possibilità di giocare. Vidal: ieri a fine partita, Conte in conferenza stampa ha detto che all’Inter nessuno può sentirsi titolare. Siccome Conte è uno che scherza poco, se Stefano Sensi starà meglio per me giocherà lui».