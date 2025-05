Orsi difende l’Inter: «Un conto fare come il Milan, un conto giocarsela fino alla fine»

Orsi difende l’Inter, che oggi dovrebbe consegnare lo scettro di campione d’Italia al Napoli. L’ex portiere e oggi opinionista si esprime sulla stagione dei nerazzurri.

ULTIMA GIORNATA – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si parla della lotta scudetto tra Napoli e Inter, che oggi volgerà al termine. Gli azzurri giocheranno in casa contro il Cagliari, mentre i nerazzurri se la vedranno al Sinigaglia di Como. Nando Orsi, ospite fisso della radio, ha commentato in questo modo quest’ultima giornata: «Sarà una giornata abbastanza scontata: non ci scommetterei neanche un centesimo sul pareggio del Cagliari e poi l’Inter può fare quel che vuole. Chi lo ha meritato di più? L’Inter ha perso gli scudetti nonostante fosse la più brava? Non sono sicuro. E poi non è detto che chi ha l’organico più forte deve vincere per forza tutte le partite. Quando giochi su tre fronti ci sta che puoi perdere quei 3-4 punti. Un conto è fare il campionato disastroso del Milan, un conto è giocartela fino all’ultimo e perderlo per un solo punto». Per la Beneamata non sarà l’ultima partita dell’anno. Infatti, tra otto giorni ci sarà la finalissima di Champions League contro il Psg a Monaco di Baviera e poi si andrà negli States per partecipare al Mondiale per Club.