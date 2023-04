Orsi: «Crisi Inter non solo sfortuna! Stimoli diversi e pure colpe»

Fernando Orsi esclude che la difficoltà dell’Inter possa essere legata alla sola sfortuna. L’ex portiere, un passato nello staff di Mancini in nerazzurro, prova a dare le colpe principali del momento delicato.



IN DIFFICOLTÀ – Fernando Orsi prova a capire cosa non va per la serie di risultati negativi: «Nel caso dell’Inter non può essere sempre sfortuna. Hanno perso undici partite in campionato, c’è un momento in cui non va bene. L’Inter sembra non avere in campionato stimoli, ma in Champions League sì. La realtà è questa. Sicuramente le colpe sono dei giocatori e di Simone Inzaghi. Ci sono due atteggiamenti troppo diversi».