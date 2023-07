Orsi convinto: «Trubin erede di Onana? No, prenderei un altro!»

Orsi indica un altro nome per il post André Onana all’Inter. L’ex portiere, oggi opinionista, non convintissimo di Trubin dello Shakthtar Donetsk

MEGLIO UN ALTRO − Su Radio Radio, a discutere delle scelte in porta dell’Inter anche un ex portiere come Nando Orsi. Così sull’erede di André Onana: «Prendevo Carnesecchi e ciao a tutti, gli mettevo dietro un portiere di esperienza. Ma andare a prendere Trubin non lo so. Avrei preso Carnesecchi mettendogli dietro un portiere esperto come Sommer, Handanovic o Audero, poteva essere chi vi pare. Se vendi Onana a 50, si poteva prendere Carnesecchi, che ha 21 anni e italiano, avrei scelto lui».