Orsi sullo scudetto: «Napoli favorito. Cattiveria più della tattica»

Nando Orsi si è pronunciato sulla corsa scudetto, indicando il Napoli come ampiamente favorito per la vittoria finale. Di seguito le sue ragioni.

LA VISIONE – Nando Orsi si è espresso durante il programma Giochiamo D’Anticipo, in onda su Televomero, in merito alla volata scudetto, esponendosi a favore del Napoli. Così l’ex calciatore italiano: «Penso che il Napoli possa realizzare 15 punti nelle ultime 5 gare, sull’Inter non ne sono sicuro. Se guardo al calendario, dico che è tutto nelle mani dei partenopei, i quali hanno come unica gara veramente complessa la trasferta di Lecce, soprattutto se approcceranno alla sfida come avvenuto a Monza. Parma e Cagliari potrebbero essere già salve, al momento dello scontro con gli azzurri. Per quanto riguarda l’Inter, vi saranno due impegni complicati con la Roma e la Lazio, anche se bisognerà capire a che punto saranno i biancocelesti alla penultima giornata. Per me il Napoli, comunque, è la favorita assoluta per vincere il titolo».

Orsi sulla prossima sfida tra Napoli e Torino

LA PREVISIONE – Orsi ha poi proseguito concentrando la sua attenzione sul prossimo impegno di Serie A del Napoli: «La sfida col Torino dipenderà tutta dagli azzurri, a prescindere dalle motivazioni della compagine avversaria. Nelle ultime giornate si dovrà vincere non con la tattica, ma con la cattiveria. Per quanto riguarda la formazione titolare, penso che Raspadori sia più adatto accanto a Lukaku».