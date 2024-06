Orsi ‘consiglia’ Spalletti: «Frattesi? Giocatore da profondità, altre soluzioni»

Orsi ha parlato dell’interista Frattesi, che contro la Spagna ha avuto parecchie difficoltà. A detta sua, Spalletti deve trovare nuove soluzioni tattiche.

CARATTERISTICHE – In un intervento a Radio Radio Mattino Sport e News, Nando Orsi parla anche del ruolo di Davide Frattesi in Nazionale. Il centrocampista dell’Inter ha un certo tipo di caratteristiche: «Frattesi è bravo, grande centrocampista, ma quando c’è una squadra che lo pressa e che lo manda fuori dall’area di rigore, non è più un grande giocatore, va in difficoltà. Frattesi è un giocatore da profondità. Come lo è stato lo stesso Chiesa, che se viene imbottigliato nel traffico entra un po’ in difficoltà e non può di certe essere pericoloso. Sono giocatori che hanno bisogno di spazio. Ovvio che devi trovare soluzioni diverse e Spalletti lo dovrà fare. Contro la Croazia servirà una partita diversa».