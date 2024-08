Orsi: «Chiesa? Alla Juventus ormai interessa poco! Un rischio»

Sabato sera si è concretizzata la definitiva rottura tra la Juventus e Chiesa, con l’attaccante non convocato per l’amichevole col Brest e scaricato da Thiago Motta. Orsi, su Radio Radio, parla degli sviluppi visto che si è detto a lungo di opzione Inter nel 2025 a parametro zero.

LO SVINCOLATO DI LUSSO – Federico Chiesa è uno dei giocatori che animerà – per forza di cose – quest’ultimo mese di calciomercato. La Juventus da sabato lo ha ufficialmente messo sul mercato, prima non convocandolo per l’amichevole pareggiata 2-2 col Brest e poi facendo parlare Thiago Motta da Pescara che ha confermato l’esclusione perché non rientra più nei piani. In ottica Inter se n’è parlato per il 2025, in caso di partenza a parametro zero. Uno scenario da non escludere, visto che ora tutti i club sanno che Chiesa ha rotto con la Juventus e da gennaio potrà firmare come svincolato per la prossima stagione.

Chiesa dalla Juventus all’Inter? Orsi valuta cosa può accadere

GLI SVILUPPI – Ormai è chiaro: o si trova una sistemazione entro il 30 agosto o il giocatore potrà lasciare i bianconeri da svincolato. Magari proprio per l’Inter, che di certo non pensa a intavolare una trattativa con Cristiano Giuntoli per prenderlo adesso. Per Fernando Orsi le destinazioni non contano in casa juventina: «Io penso che alla Juventus interessi poco perdere Chiesa e dove va Chiesa, io penso che alla Juventus interessi monetizzare. E non so se riuscirà a monetizzare. Vediamo come si evolverà la cosa, è una questione abbastanza complicata».