Orsi: “Campionato, senza ripresa danni incalcolabili! Taglio stipendi…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Buongiorno Sportiva”, Fernando Orsi, ex vice allenatore di Roberto Mancini all’Inter, ha parlato del taglio stipendi dei calciatori e della possibile ripresa del campionato al termine dell’emergenza Coronavirus

TAGLIO STIPENDI – Queste le parole di Fernando Orsi, ex vice allenatore di Roberto Mancini all’Inter, sul taglio stipendi dei giocatori per via delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. «Mi sembra la cosa più giusta, le società di calcio sono aziende private e ogni calciatore deve dare sostegno. E’ un gesto importante, alla fine di tutto questo credo che vedremo un calcio diverso».

RIPRESA CAMPIONATO – Infine Orsi sulla possibile ripresa del campionato. «Nessuno sa quello che ci aspetterà, gli auspici sono quelli di ricominciare. Penso si voglia finire la stagione altrimenti i danni sarebbero incalcolabili».