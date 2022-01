Orsi: «Caicedo talismano di Inzaghi! Sembrava ce l’avesse con lui, invece no»

Ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, l’ex portiere Orsi (nonché vice di Mancini ai tempi dell’Inter) ha commentato l’arrivo di Caicedo in nerazzurro, che sarà ufficiale probabilmente oggi. Per l’ecuadoriano è un ritrovo con Inzaghi.

LA SCELTA – Fernando Orsi valuta il ritrovo particolare all’Inter che avrà Felipe Caicedo: «È il talismano di Simone Inzaghi, perché gli ha risolto tantissime situazioni. Giocatore forte, fisico, tecnico e umile che sta al posto suo. Sembrava che a Roma ce l’avesse con Inzaghi, perché lo faceva entrare sempre tardi oppure non lo faceeva giocare spesso. Invece no, non è così: poi dopo se l’è portato all’Inter».