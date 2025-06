Orsi: «Bonny? Più di un buon giocatore, ma all’Inter un dubbio»

Orsi parla di Bonny e dell’interesse dell’Inter nei suoi confronti. L’ex portiere ritiene il francese più di un semplice buon giocatore.

POTENZIALE – Le parole di Nando Orsi su Radio Radio Mattino Sport e News su Bonny all’Inter: «È più di un buon giocatore, non so se all’Inter può esplodere. Un conto è Thuram che gioca titolare, un conto Bonny che gioca ogni tanto. Ma le qualità questo ragazzo ce l’ha, non è male, ha velocità, dribbling, forza fisica, progressione, buon giocatore. Forse 25 milioni di euro sono un po’ troppi per quello che ha fatto».