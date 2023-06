Orsi boccia: «Frattesi non è giusto per l’Inter. Spiego il motivo!»

Frattesi all’Inter, operazione ben imbastita ma i nerazzurri prima di chiudere dovranno vendere. Intanto l’ex giocatore Orsi non è d’accordo

CONTESO − Nando Orsi a Radio Radio ha bocciato il possibile arrivo di Frattesi in nerazzurro: «Davide Frattesi non è giusto per l’Inter, perché secondo me è un doppione di Barella. Nella Lazio non lo vedrei, nel Milan neppure. Nella Roma neppure, perché gioca a due. In Italia forse starebbe bene solo alla Juventus».