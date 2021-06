Orsi: «Barella, un dato sugli arbitri sottolinea la sua crescita»

Fernando Orsi – ex portiere con un passato in Serie A – è intervenuto come opinionista a Sky Sport 24 per parlare delle prestazioni dell’Italia agli Europei. In particolare, si è soffermato sul centrocampista dell’Inter Barella.

GRANDI PROGRESSI! – La grande crescita di Nicolò Barella rispetto allo scorso anno è sotto gli occhi di tutti. Sottolineata anche da Fernando Orsi, che ha commentato in questo modo specialmente la sua capacità di adattarsi al ruolo di centrocampista ed evitare i numerosi cartellini gialli che prendeva in passato: «Barella a differenza dello scorso anno, dove aveva sempre un problema con gli arbitri e prendeva molti cartellini, quest’anno ha iniziato a pensare da centrocampista. Infatti ha giocato otto-nove partite da diffidato. Questo ne sottolinea la sua crescita».