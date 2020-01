Orsi: “Atalanta sontuosa e Inter in difficoltÃ ! Assenze? Conte esagerato”

Orsi: “Atalanta sontuosa e Inter in difficoltà! Assenze? Conte esagerato”

Dopo Inter-Atalanta, Antonio Conte ha parlato ancora una volta delle assenze. Fernando Orsi, ex portiere e vice-allenatore dell’Inter, ospite su “Sky Sport 24” ha parlato di questo e della prestazione della squadra allenata da Gian Piero Gasperini soprattutto nel secondo tempo.

ATALANTA SONTUOSA – Nel secondo tempo di Inter-Atalanta la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha dimostrato una superiorità evidente soprattutto nella qualità tecnica, di questo ha parlando Fernando Orsi: «Atalanta sontuosa soprattutto nel secondo tempo, una condizione fisica meravigliosa. L’Inter ha sofferto aldilà delle assenze. Una delle squadre più difficili da incontrare insieme alla Lazio».

ROSA RISTRETTA – Dopo Inter-Atalanta il tecnico Antonio Conte ha ribadito le assenze, tra le altre, quelle Nicolò Barella e Matìas Vecino a centrocampo. Di questo ha parlato l’ex vice-allenatore nerazzurro Fernando Orsi: «Conte parla di rosa ristretta? Secondo me è un po’ esagerato perché anche contro il Napoli c’erano delle assenze e ha vinto 3-1 a Napoli. Ieri l’Inter è stata superiore per organizzazione di gioco, è vero che l’Atalanta gioca in questo modo e in queste partite è difficile andargli contro. La cosa meravigliosa è che l’Atalanta non ha concesso neanche un contropiede: il famoso contropiede o ripartenza che Conte ha contestato su certe dichiarazioni. Il risultato rispecchia il momento delle due squadre».