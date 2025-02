Orsi analizza Napoli-Inter: «Ecco cosa deve augurarsi Conte!»

Orsi analizza Napoli-Inter, match in programma domani alle ore 18. L’ex portiere si concentra in particolare sulla squadra di Antonio Conte. Il suo intervento alla vigilia.

INDENNE – Se Mario Mattioli si è concentrato sull’Inter, Nando Orsi ha detto la sua invece sul Napoli. Questo il suo intervento a Radio Radio Mattino Sport e News in merito alla partita di domani tra Napoli e Inter, sfida scudetto in programma domani alle ore 18. Le sue parole: «Il Napoli si deve augurare di stare meglio rispetto alle ultime partite e stare più concentrato. Gli è mancata la cattiveria sportiva datagli da Conte nelle ultime settimane. Deve ritrovare questo, mancano diversi giocatori, ma come compattezza di squadra deve uscire indenne. Se perde si gioca un posto Champions League, se pareggia ci sono ancora tanti scontri diretti per le altre. Non deve perdere, ma deve però ritrovare concentrazione. Si deve augurare di non perdere». Cresce l’attesa per la partita di domani, che vedrà in campo la prima della piazza, la Beneamata, e la seconda, ossia la squadra di Antonio Conte. Un match spettacolare che potrebbe decidere non le sorti del campionato, ma un pezzettino di scudetto sì. Chiaramente anche l’Atalanta, terza, guarda con attenzione a questa gara.