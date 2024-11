Orsi: «Adriano era impressionante. Poteva decidere le partite da solo!»

Nando Orsi ha raccontato i suoi ricordi relativi ad Adriano, risalenti al periodo in cui era allenatore in seconda di Mancini all’Inter.

IL RAGIONAMENTO – Nando Orsi si è espresso a Radio Radio in merito al periodo in cui svolgeva il ruolo di allenatore in seconda di Roberto Mancini all’Inter, concentrando il suo ragionamento su Adriano. L’ex calciatore ha parlato in questi termini del brasiliano, sottolineandone l’enorme talento: «Io e Roberto (Mancini, ndr.) ci guardavamo, pensando ‘è impossibile che non si vinca tutte le partite con un giocatore simile’. Un tale potenza, una tale forza. Non avevo mai visto un giocatore così in vita mia. È stato impressionante».

Orsi ricorda un particolare episodio inerente ad Adriano

POTENZA CONSIDEREVOLE – A proposito della forza con cui era in grado di calciare, Orsi ha posto l’accento su un elemento che lo dimostra in maniera evidente. Questo il suo commento: «Si trattava di una macchina da gol che nessuno era in grado di fermare. In allenamento, quando colpiva la barra, il pallone tornava a centrocampo». Una testimonianza di ciò che il brasiliano ha mostrato nel periodo in cui ha indossato la maglia nerazzurra, riuscendo a dare comunque prova di enormi qualità nonostante la mancata esplosione nel calcio internazionale.