Orsi: «Acerbi sicurezza per difesa a 3, ma l’Italia non s’impaurisca»

Orsi ha parlato dell’assenza di Acerbi dai prossimi Europei in Germania. Sicuramente un’assenza non banale per un’Italia che dovrebbe giocare a tre in difesa.

NESSUN PROBLEMA − Nando Orsi, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime sull’assenza di Acerbi dall’Europeo per operazione di pubalgia. L’ex giocatore ne sottolinea le qualità, ma al contempo non si allarma più di tanto: «L’Italia per giocare a tre, avere Acerbi, era una sicurezza incredibile. Ma in generale, l’Italia non può essere impaurita dal fatto che giochi o non giochi Acerbi. A livello difensivo ha una squadra che può benissimo sopperire alla sua assenza. E’ un giocatore di esperienza sicuramente, ma credo che ce la possiamo fare Non è questo il problema».