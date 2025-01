Orsato: «VAR a chiamata, Italia pronta! Ora penso ai giovani arbitri»

Daniele Orsato, ex arbitro italiano, torna attivamente nel mondo del calcio. Sarà il nuovo Commissario per lo sviluppo del talento arbitrale AIA. Intervenuto questa mattina a Radio Anch’io Sport a “Radio Rai”, ha parlato .

NUOVO RUOLO – Daniele Orsato, ex arbitro italiano con ben 289 partite dirette in Serie A e partite internazionali, sarà Commissario per lo sviluppo del talento arbitrale: «Quando il presidente Antonio Zappi ha chiesto la mia disponibilità per il nuovo ruolo, ero a disposizione di qualsiasi ruolo che mi avesse assegnato. Lui ha voluto fortemente questo progetto, mi occuperò degli arbitri internazionali quindi posso aiutare i vari Massa, Guida e Mariani che abbiamo al vertice. Mi occuperò di seguire i ragazzi giovani di Serie A, B e C. Porterò le mie esperienze. Ora devo cercare di far fare l’arbitro agli altri, penso ai giovani. Io designatore in futuro? Ho sempre vissuto alla giornata. Ora devo collaborare con Gianluca Rocchi, che oltre che essere l’attuale designatore è anche mio amico. In questo momento storico non siamo mai stati così coesi».

DUE POSSIBILI NOVITÀ – Orsato ha espresso la sua opinione riguardo la possibilità di introdurre due novità come il VAR a chiamata, ma anche la grande novità della spiegazione della decisione arbitrale così come successo in Tottenham-Liverpool in Inghilterra, Coppa Di Lega, dove Stuart Attwell, direttore di gara, ha spiegato il motivo delle sue scelte: «Io sono d’accordo con il presidente: noi siamo a disposizione per attuare qualsiasi nuova riforma o introduzione che possa aiutare gli arbitri e il mondo del calcio. Se UEFA e FIFA vorranno introdurre nuove modalità, noi saremo in prima linea che sia VAR a chiamata o altro. Sì, siamo assolutamente pronti, Rocchi sta facendo un lavoro incredibile».