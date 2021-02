Orsato (finalmente) ospite di 90Â° Minuto: nuova era per la classe arbitrale?

Orsato (finalmente) ospite di 90° Minuto: nuova era per la classe arbitrale?

Daniele Orsato – Spezia vs Parma – Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images

Notizia clamorosa: Daniele Orsato, arbitro di serie A, sarà ospite di “90° Minuto, domani sera, su Rai 2. Il nuovo presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, aveva annunciato novità importanti sotto questo punto di vista. Il primo passo è stato registrato, ma la strada da fare è ancora molto lunga

SORPRESA – Daniele Orsato sarà ospite della trasmissione televisiva “90° Minuto”, in onda su Rai 2 domani, a partire dalle ore 19. L’ospitata di Orsato, che ha arbitrato la gara tra Spezia e Parma di oggi pomeriggio, rappresenta una novità storica. Si tratta infatti della prima volta che un arbitro in attività, escluse alcune minime eccezioni, si espone in questo modo. La prima mossa del nuovo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, che intende costruire un rapporto diverso tra i club e gi arbitri: un piccolo passo, forse, ma è già un elemento di grande rottura rispetto alla gestione Nicchi.