Orsato a Colley: «Lautaro Martinez si gira e tu gli dai la manata in faccia»

Secondo quanto riportato da TuttoSport oggi in edicola, l’arbitro Daniele Orsato ha risposto alle proteste di Colley sul calcio di punizione concesso all’Inter, così come dal labiale strappato alle telecamere.

IL LABIALE – Orsato è tornato ad arbitrare l’Inter, e per tutta la partita tutto è filato liscio, se non fosse per le proteste della Sampdoria in merito al calcio di punizione affidati ai nerazzurri, dopo il contatto Colley–Lautaro Martinez al limite dell’area. Orsato, secondo quanto riportato da TuttoSport, dice a Colley: «Lui si gira e tu gli dai la manata in faccia, non posso non fischiare». L’arbitro ha avuto comunque il merito di mantenere lo stesso metro di giudizio per tutta la partita.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport