Orrico: “Vidal? Stavolta Conte non si lascia sorprendere dalle stravaganze”

Corrado Orrico

Vidal sarà in questi giorni un nuovo giocatore dell’Inter, su espressa richiesta di Conte. L’ex allenatore Corrado Orrico, in nerazzurro per parte della stagione 1991-1992, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha parlato del ricongiungimento fra i due.

UN VALORE AGGIUNTO – Arturo Vidal è arrivato alla Juventus nel 2001, anno in cui in bianconero si è insediato come allenatore Antonio Conte. Dopo il triennio juventino i due si ritroveranno a breve nell’Inter, e Corrado Orrico spiega cosa il tecnico avrà dal cileno: «Trova intanto lo straordinario rendimento in campo. Questa volta Conte non si è lasciato convincere dalle stravaganze al di fuori dei campi d’allenamento, delle storie che giravano a Torino. Io mi interessavo di questo, però alla fine non potevo mettere fuori i giocatori perché il rendimento del campo era superiore agli altri».