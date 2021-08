Orrico: «Thuram all’Inter? Non capisco! Nel calcio di oggi serve altro»

Thuram all’Inter è l’ultimo nome accostato da Gianluca Di Marzio (vedi articolo). L’ex allenatore nerazzurro Orrico, ospite della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, commenta la voce con dei dubbi.

PERPLESSITÀ – Si parla in questi giorni di giocatori come Wout Weghorst e Marcus Thuram per l’Inter. Ossia: dopo Edin Dzeko i nerazzurri vorrebbero un altro attaccante forte fisicamente per sopperire alla partenza di Romelu Lukaku. A Corrado Orrico la strategia non convince: «Non capisco. In sostanza, nel calcio di oggi, mi pare che vicino a un attaccante di fisico e di volume serva uno rapido e capace anche di giocate imprevedibili. Così fa la collezione…»