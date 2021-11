Orrico: «Lautaro Martinez ha pagato il cambio partner! Dzeko più egoista»

Lautaro Martinez vive un momento particolarmente complicato con la maglia dell’Inter. Secondo Corrado Orrico – intervenuto ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio -, l’argentino sta pagando l’assenza di Lukaku e le diverse caratteristiche di Dzeko

CAMBIO DECISIVO – Lautaro Martinez non riesce a far gol con la maglia dell’Inter. Secondo Corrado Orrico la motivazione va ricercata nel cambio di partner: «Su Lautaro Martinez credo che il cambio di compagno di reparto, cioè Lukaku con Dzeko, per lui è decisivo. Nel senso che le caratteristiche di Dzeko sono ben altre rispetto a quelle di Lukaku. E’ un giocatore più geometrico, che arretra e scambia palle verso l’esterno, qualche volta anche inutili ma quella funzione lì ha. Poi in area nelle situazioni di cross dall’esterno Dzeko è più egoista nel catturare i palloni facili da mettere dentro che prima con Lukaku erano di Lautaro. Quindi ha perso il compagno poderoso che impegnava da solo molta difesa che permetteva a lui di beneficiare di più campo e più spazio. Dzeko è più astuto, forse anche più tecnico, ma sicuramente meno poderoso e capace di aprire varchi con la forza fisica, come faceva Lukaku. Quindi Lautaro ha pagato il cambio di partner».