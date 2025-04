Orrico: «Inzaghi come un violinista. Il Napoli non ha le gambe»

Corrado Orrico, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato gli ultimi risultati ottenuti dall’Inter. L’ex allenatore ha elogiato Simone Inzaghi per il suo operato, e si è dimostrato ottimista per il proseguo della stagione.

IL COMMENTO – Corrado Orrico, in diretta da Radio Sportiva, ha analizzato le recenti prestazioni offerte dall’Inter. Orrico ha paragonato Simone Inzaghi ad un violinista: «Inter ha nelle sue corde la capacità di sorprendere. La credi cotta, come dopo Parma e poi va a vincere all’Allianz dove non vinceva nessuno da 4 anni. In particolare l’Inter è una grande squadra perché è capace di utilizzare a proprio favore i particolari che la partita propone. Hanno dimostrato di giocare un calcio vario, di assorbire le proposte e contrastare le altre grandi squadre della Champions. Per Inzaghi parlano i fatti, ha vinto già diversi trofei, ma soprattutto io lo trovo atipico come allenatore: sembra un violinista. Raffinato sempre nei comportamenti, sembra capire le cose prima degli altri. I risultati sono assolutamente dalla sua».

Non solo Inzaghi, Orrico ottimista su lotta scudetto

COMPETIZIONI – Corrado Orrico vede l’Inter favorita per la vittoria dello scudetto, e anche per il passaggio del turno nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan: «Coppa Italia? Inter deve vincerla, ha già perso tanti derby in stagione e ha il pronostico a proprio favore. Milan se perde non è un dramma: ha perso tanto durante l’anno. Mentalmente pressioni solo per i nerazzurri. In campionato non credo che il Napoli possa riprendere l’Inter: ha avuto il momento di poter scappare, e ora non mi pare che abbia le gambe per inseguire. C’è da pensare che l’Inter deve perdere almeno 2 partite, o altri pareggi storti come a Parma».