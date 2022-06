Orrico esagera: «Difensori Inter non sono campioni! Milenkovic meglio di Skriniar»

Corrado Orrico, ex allenatore – tra gli altri – anche dell’Inter, su Sky Sport ha parlato dei difensori nerazzurri considerando la possibile cessione di Milan Skriniar.

IN DIFESA – Corrado Orrico ospite su Sky spara a zero sui difensori dell’Inter: «Presi individualmente non sono dei campioni assoluti, ma hanno beneficiato dello schermo che avevano davanti la difesa, come una sorta di cerniera formata da Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Ivan Perisic. Cedere un difensore come Milan Skriniar non cambia nulla, anzi forse con Milenkovic anche meglio».