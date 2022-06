Orrico: «Dybala? Inter non lo prenderà sennò sono da curare tutti!»

L’Inter è attivissima sul mercato, sia in entrata sia in uscita. I nerazzurri puntano Paulo Dybala e Corrado Orrico, ex allenatore, dice la sua sull’argentino ai nerazzurri.

CURE – L’Inter punta Dybala dopo aver chiuso Romelu Lukaku dal Chelsea. Intanto, intervenuto a Sky Sport Calciomercato L’Originale, Orrico dice la sua sull’argentino. «Dove vedo Dybala? E’ un attaccante. Il ruolo migliore per lui, quello più produttivo è da seconda punta. Se è una seconda io lo prenderei all’Inter? Ma non lo prenderanno, sennò sono da curare tutti! Inzaghi poi sarebbe in difficoltà multipla».