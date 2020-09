Orrico: “Conte ha risolto così il problema del dinamismo all’Inter. Perisic…”

Corrado Orrico

Orrico è stato ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport e ha commentato le possibili scelte di formazione di Conte per Inter-Fiorentina (vedi articolo). Per l’ex allenatore, in nerazzurro nella stagione 1991-1992, ci sono due nuovi acquisti che possono cambiare il volto della squadra e un ritorno di classe, quello di Perisic.

SQUADRA MIGLIORATA! – Corrado Orrico segnala le esigenze di Antonio Conte: «Lui ha il problema del dinamismo, perché una squadra ha necessità, tecniche, di esperienza e anche dinamiche. Il problema del dinamismo e della tecnica, in un certo senso, li ha risolti: mancava l’esperienza. In ogni reparto l’Inter aveva un riferimento inesperto, un punto di riferimento inesperto. Con l’arrivo di questi due (Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal, ndr) in parte ha risolto anche quel problema, e si presenta al prossimo campionato più completa, più autentica e più simile al suo allenatore, che l’anno scorso giocava bene per costruire e raccogliere quello che vuole, cioè lo scudetto. Il ritorno con più motivazioni di Ivan Perisic? Così deve accadere per una squadra che vuole vincere qualcosa. Devi farti forte delle capacità individuali dei difensori, per dar campo agli avversari, perché devi riversarti nella loro metà campo per forzare il termine delle azioni che devono portare al gol».