Orrico: «Barella? Sa fare tutto! Raramente ce ne sono completi come lui»

Barella è fra i protagonisti degli ultimi anni sia con la maglia dell’Inter sia con quella dell’Italia (è in campo ora con la Spagna). Corrado Orrico ne ha parlato a Sky Sport, celebrandolo.

GIOCATORE DI SPESSORE – Corrado Orrico ha tanti elogi per Nicolò Barella: «Raramente ci sono in giro dei centrocampisti completi come lo è lui. Sa fare tutto: sa intervenire in fase difensiva, si proietta costantemente in area. Barella mio centrocampista ideale? Lo è per tanti, non solo per me. Soprattutto lo è per Roberto Mancini. Una cosa voglio precisare io: uno dei successi del giocar bene della Nazionale nasce proprio dal centrocampo, con tutti questi piccoletti. A parte Jorginho anche i due esterni che partecipano alla manovra, perché riescono a costruire e intercettare le situazioni di passaggi nascosti. Hanno la rapidità di pensiero e di gamba, mentre il lungagnone fatica».