Orlando: «Uomo derby di Inter-Milan? Solo Lautaro Martinez!»

Manca meno di un giorno al derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica alle ore 20.45 al Giuseppe Meazza in San Siro. Massimo Orlando si esprime così sul match su TMW Radio.

UOMO DERBY – La domanda è precisa e riguarda l’uomo che segnerà il primo derby di Milano della stagione. Massimo Orlando risponde in questo modo: «Chi sarà decisivo in Inter–Milan? Lautaro Martinez. Sono campioni, quando poi per tanto tempo non segni queste partite sono quelle giuste per ripartire. Non vedo però possibile come il Milan sia guarito. Con questo modulo con cui fa fatica va sempre in difficoltà. C’è un ambiente non da Milan. Per uscire da questa situazione devi cambiare allenatore, non ha in pugno nulla e non riesce a cambiare la situazione. Il nome giusto? Si parla di Terzic, Sarri, ma Sarri non lo so. Sicuramente Tudor per personalità credo possa essere uno che almeno può ridare ordine».