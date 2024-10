Orlando la spara: «Inter, non vedo come possa vincere il Torino»

Massimo Orlando è più che sicuro di quello che dice sulla partita di domani sera tra Inter e Torino. Il suo pronostico su TMW Radio.

PRONOSTICO – La sfida di domani sera non è affatto da sottovalutare. Inter-Torino in programma alle ore 20.45, la squadra di Simone Inzaghi cerca la terza vittoria solo in questa settimana. Massimo Orlando non ha dubbi sull’esito della partita: «Al di là di un ambiente particolare, visto quello che è successo, credo che influisca poco. L’Inter non è quella dello scorso anno ma credo abbia lavorato bene sulla testa dei giocatori dopo il Milan. Non vedo come il Torino possa vincere. L’Inter ha ritrovato poi Lautaro Martinez»