Orlando dà per spacciata l’Inter: «Scudetto? Per il Napoli è fatta!»

Orlando non ha dubbi sulla lotta scudetto: a detta sua andrà al Napoli e non più all’Inter. Le parole dell’ex giocatore.

SCUDETTO AGLI AZZURRI – Su Tmw Radio, Massimo Orlando già sentenzia sullo scudetto: «Le parole chiare sono quelle di Barella dopo Bologna, ossia che stanno raschiando il barile. E poi c’è stato il derby, che ti manda anche in difficoltà, anche mentale. Poi arriva pure la Roma, che fa giocare male tutti. Se ti mancano poi certi giocatori, diventi una squadra normale. Per me è fatta per il Napoli. Non vedo come ora possa buttare via lo Scudetto con un calendario tutto a suo favore».