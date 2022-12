Orlando: «Skriniar, Inter ha fatto offerta ma agenti non si accontentano mai!»

Massimo Orlando, ex giocatore – tra le altre – di Fiorentina, Milan e Juventus -, sulle frequenze di TMW Radio ha espresso la sua opinione riguardo il rinnovo di Milan Skriniar e le richieste del suo entourage.

NON SI ACCONTENTANO – Orlando ha dato un suo parere riguardo il possibile rinnovo di Skriniar: «L’Inter ha fatto un’offerta ed evidentemente i procuratori non si accontentano mai e staranno facendo una controproposta. Il giocatore ha più volte dato segno di stare bene e di voler rimanere. Il PSG è lì ed è piazza appetibile, ma il ragazzo ha dimostrato che vuole rimanere. Non capisco perché non arrivi la firma».