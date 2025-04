Orlando: «Scudetto? L’Inter gioca meglio, ma non è favorita»

L’ex giocatore, Massimo Orlando, intervenuto al programma radiofonico Maracanà, ha parlato anche della lotta scudetto tra Inter e Napoli con questa Serie A che si preannuncia infuocata nelle ultime cinque giornate.

LOTTA SCUDETTO – Massimo Orlando, ex giocatore di Milan e Juventus, ha parlato in collegamento con Radio TMW e tra i tanti temi toccati anche un passaggio sui nerazzurri di Simone Inzaghi: «Corsa scudetto? Ho visto meglio l’Inter, il Napoli non ha giocato bene… mi sembrava in difficoltà. Ai nerazzurri, se gli mancano alcuni calciatore non è imbattibile. Il Napoli è comunque favorito, visti gli impegni che ha l’Inter. Rimessa laterale del Bologna? Doveva intervenire l’arbitro, ma sicuramente l’Inter doveva difendere meglio. Conte? Vuole vincere lo scudetto, ha messo le mani avanti per l’anno prossimo con quelle parole. Secondo me sta pensando a un divorzio».