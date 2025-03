Orlando: «Non vedo come l’Inter possa perdere lo scudetto!»

La lotta tra Napoli e Inter continua. Massimo Orlando comunque ha un’opinione forte sui nerazzurri e la spiega su TMW Radio.

LOTTA – Massimo Orlando riassume l’ultimo weekend di Serie A in questo modo: «Il Napoli sulla carta aveva la sfida più difficile, ma abbiamo visto un Milan che forse non vede che finisca al più presto la stagione. Deve già pensare alla prossima stagione. L’Inter bene, ha ritrovato condizione, un Dimarco arma in più poi. Non vedo come l’Inter possa perdere lo Scudetto. Se dovesse perdere il campionato è solo perché alcune cose gli sono girate veramente male».

Inter per tre competizioni: Orlando come Sommer

COMPETITIVITÀ – In questa settimana i nerazzurri non giocheranno però solo in campionato. Oltre all’Udinese battuta e al Parma nel prossimo weekend, ci sarà anche il Milan in Coppa Italia. Orlando ha concluso pensando a tutte le competizioni che farà la squadra di Simone Inzaghi fino alla fine della stagione: «L’Inter vincerà tutto? Vogliono vincere tutto. In queste situazioni la penso come Sommer, vogliono davvero raggiungere ogni obiettivo. Hanno il derby in Coppa Italia, se fosse stata un’altra sfida magari potevano abbassare le difese ma con il Milan hanno motivazioni extra. E Inzaghi ha la rosa per gestire questa fase di stagione»