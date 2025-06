Orlando non ha dubbi: «Calhanoglu-Inter? I cicli finiscono!»

Massimo Orlando, in collegamento con TMW Radio, è stato netto sulla possibile trattativa tra Hakan Calhanoglu, l’Inter e il Galatasaray. Una presa di posizione.

PRESA DI POSIZIONE – Massimo Orlando spiega la sua posizione su un eventuale addio in casa nerazzurra: «L’Inter è a pezzi dal punto di vista morale, la Juve invece con Tudor confermato mi immagino che sarà più pressante con i suoi. Per Tudor questo comunque è un biglietto di presentazione che non vuole sbagliare. Calhanoglu? I cicli finiscono, dipende se anche lui pensa sia così. E’ turco, andare al Galatasaray potrebbe essere un chiudere la carriera lì in patria. Sarebbe una grossa perdita per il Calhanoglu che conosciamo, ma l’ultimo che abbiamo visto ha faticato»