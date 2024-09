Orlando: «Napoli competitor seria dell’Inter. Lukaku 30 gol»

Massimo Orlando vede il Napoli come una delle possibili rivali dell’Inter per lo Scudetto. L’ex calciatore parla in questo modo su TMW Radio, tornando anche su Romelu Lukaku.

RIVALI – Il primo posto è l’obiettivo numero uno di Simone Inzaghi per questo campionato. Non è però solo la squadra nerazzurra a dover vincere, il mercato ha portato numerose società a spendere molto di più e accogliere nuovi giocatori di livello. Massimo Orlando si espone: «Il Napoli è una competitor seria per lo Scudetto con l’Inter. E Lukaku? Per me, conoscendo Conte, lo metterà in condizione di essere fisicamente devastante, come visto all’Inter. Se riesce a riportarlo a quei livelli, mi sento di dire che può avvicinarsi a 30 gol. A Roma Lukaku era pesante, era statico, Conte lo può riportare in condizioni ottimali e così può fare la differenza».