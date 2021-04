Orlando: «Musso fotocopia di Handanovic, può essere portiere dell’Inter»

Alessandro Orlando, ex difensore, ha parlando del portiere dell’Udinese, Juan Musso, come possibile erede di Samir Handanovic all’Inter

PORTIERE – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” da parte di Alessandro Orlando, ex difensore, su Juan Musso, portiere dell’Udinese accostato all’Inter (ma l’argentino non è il solo candidato). «Per me Musso è la fotocopia di Handanovic, può essere davvero il prossimo portiere dell’Inter: li vedo molto simili. Ricordo che anche agli esordi a Udine non è che Handanovic fosse chissà che fenomeno, ma poi è cresciuto. Musso ha dimostrato maturità e sicurezza».