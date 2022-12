Orlando: «Marotta-Juventus? Qualcosa succederà! In un caso fuggi fuggi»

Marotta e Conte vengono accostati con forza alla Juventus che verrà. Secondo Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, molto dipenderà dalle eventuali sanzioni che potrebbero colpire il club bianconero. Di seguito le sue dichiarazioni

FUGGI FUGGI – Giuseppe Marotta e Antonio Conte vengono nuovamente accostati alla Juventus, dove comunque è ancora tutto in disordine. Secondo Massimo Orlando, il loro eventuale ritorno dipende da un unico fattore: «C’è qualcosa che molto probabilmente dovrà succedere alla Juventus, non penso che ci sarà una multa e una piccola penalizzazione, da quello che leggo per carità. Anche io considero Marotta il numero uno, ma lui e Conte sarebbero eventualmente pronti a ripartire? Lì, dovesse succedere qualcosa come un’esclusione dalle Coppe, una mega penalizzazione o la retrocessione, ci sarebbe un fuggi fuggi e ci sarebbe da costruire tutto».