Orlando: «Lukaku problema enorme per l’Inter! Brozovic sarà fondamentale»

Massimo Orlando, ex calciatore, durante la trasmissione “Maracanà” in diretta sulle frequenze di TMW Radio ha espresso la sua opinione riguardo le incertezze dell’Inter, tra queste anche Romelu Lukaku e Joaquin Correa.

PROBLEMI – Orlando esprime tutti i suoi dubbi riguardo la formazione nerazzurra e quelli a detta sua sarebbero dei grossi problemi: «Incertezze dell’Inter? Romelu Lukaku è un problema enorme che l’Inter non pensava di ritrovarsi, ma anche Joaquin Correa e Robin Gosens. Resta una squadra forte, ma se non ci sono Federico Dimarco ed Edin Dzeko, insomma la formazione classica, i nerazzurri vanno in difficoltà. Il recupero di Marcelo Brozovic sarà fondamentale per gli equilibri. E altro problema grosso è che continua a prendere gol».