Orlando: «L’Inter può farcela con il Porto! Udinese? Guardando il Milan…»

Angelo Orlando, ospite di Radio Sportiva, si è espresso sulle possibilità di passare il turno in Champions League con il Porto. L’ex calciatore di Inter e Udinese ha poi detto la sua sul prossimo match di campionato che vedrà contro proprio nerazzurri e friulani.

SI PUÒ FARE − Angelo Orlando ha parlato delle possibilità dell’Inter di battere il Porto e passare al prossimo turno di Champions League: «Sicuramente l’Inter ha le capacità, le qualità e i giocatori. Giocare a San Siro è sempre difficile e quindi devono ritrovare l’entusiasmo, la qualità. la voglia di vincere. I calciatori ci sono, c’è una grande squadra e penso che possano farcela sicuramente. Però bisogna dare quel qualcosa in più che in qualche partita non è arrivato».

ATTENZIONE − Orlando, che in carriera ha vestito le maglie di Inter e Udinese, si è poi espresso sulla prossima gara di campionato che vedrà scontarsi proprio nerazzurri e friulani: Le sue parole: «Io spero che sia una bella partita e che vinca il migliore. Sono un tantino più legato ai colori nerazzurri perché lì ho giocato di più e sono cresciuto come uomo e giocatore. Però è una partita da giocare perché nel calcio basta poco. L’Udinese è in un momento difficile però ad esempio ho visto ieri il Milan e sembrava un’altra squadra. Ho visto intensità, voglia, entusiasmo e carattere e quindi basta una partita dove si sale e si scende in un attimo».