Orlando: «L’Inter incontra la peggior squadra possibile: la Roma!»

Massimo Orlando, in collegamento per TMW Radio, ha commentato brevemente la gara tra Inter e Roma di oggi pomeriggio. Un avvertimento ai nerazzurri.

DIFFICILE! – Mancano pochissime ore al calcio d’inizio di San Siro e gli uomini di Simone Inzaghi si trovano davanti lo scoglio più complicato possibile in campionato. Massimo Orlando lo ricorda: «La Roma deve osare. Peggior squadra l’Inter non poteva incontrare ora. La Roma ti fa giocare male. Credo che l’Inter abbia grande qualità, però poi quando ti mancano 3-4 giocatori va in difficoltà ed è una squadra normale. Taremi mi sembra in grande difficoltà ad esempio, se ti viene a mancare Thuram è difficile»