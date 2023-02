Orlando: «Lautaro Martinez ‘scoppiato’ dopo il Mondiale! L’Inter…»

Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così delle possibilità dell’Inter in Champions League. Una battuta, inoltre, su Lautaro Martinez

IN FONDO – Questa l’opinione di Orlando: «Inter in Champions League? Ha l’organico per arrivare fino in fondo in Champions League, poi chiaro è difficile ci sono delle super squadre. Se andiamo ad analizzare la qualità, la fisicità, si sono ritrovati in difesa, Lautaro Martinez è scoppiato dopo il Mondiale, non manca la squadra».