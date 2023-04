Orlando: «Inzaghi, poca fantasia! Inter messa leggermente peggio!»

Orlando dice la sua sulla lotta dell’Inter per il posto in Champions League della prossima stagione. L’ex calciatore, ospite su TMW Radio, fa una valutazione anche su Inzaghi (vedi articolo).

SULLA CARTA – Massimo Orlando fa il punto della situazione sull’Inter in ottica campionato. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore ospite su TMW Radio: «Inter messa peggio? Beh, sono solo due punti di distacco dal Milan. Il fatto è che non puoi più sbagliare da qui alla fine. È una brutta situazione per l’Inter perché ha un calendario difficile. Lo è anche per il Milan, anche se sembra in ripresa come gioco. Ora anche la Roma mi sembra completa, è una squadra messa bene. Quindi sulla carta è l’Inter quella messa leggermente peggio. Se Simone Inzaghi viene valutato per i risultati i tifosi dell’Inter devono essere contenti. Super Coppa italiana, mezzo piede in finale di Coppa Italia e semifinale di Champions League. Poi, però, c’è da valutare Inzaghi come allenatore. Secondo me è un buon allenatore ma è anche un allenatore che non cambia mai. Lasciando stare infortuni e squalificati dell’Inter, che fanno parte di una stagione che nel calcio moderno ti tocca, nelle difficoltà fa sempre cambi ruolo per ruolo. Ha poca fantasia quando deve cambiare la partita. Sui risultati, però, non c’è nulla da dirgli».