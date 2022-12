Orlando: «Inzaghi tra gli allenatori che più ha deluso! Perso lo Scudetto»

Orlando mette Inzaghi nella classifica degli allenatori più deludenti del 2022, perché non ha vinto lo Scudetto con l’Inter. L’ex giocatore inserisce anche Mourinho

PEGGIORI − Massimo Orlando pone Simone Inzaghi tra gli allenatori più deludenti del 2022: «Inzaghi lo metto tra i flop allenatori perché ha perso lo Scudetto con l’Inter che era la squadra più forte. Era il favorito, poi la partenza di quest’anno non è stata buona. Metto anche Mourinho, che con questa Roma potevo fare qualcosa in più. Infine, metto Cioffi. Non era facile lavorare in queste piazze, ma si poteva fare di più. Stessa cosa Stroppa al Monza, che adesso vola con Palladino». Le sue parole su TMW Radio.