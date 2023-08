Orlando: «Inter, Sommer non mi piace! Uno è un affare in attacco»

L’Inter ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione e ancora qualche colpo deve arrivare, soprattutto in attacco. Secondo Massimo Orlando, intervenuto su TMW Radio, c’è qualcosa da rivedere dietro mentre Sommer per il momento è bocciato. Di seguito le sue dichiarazioni

PROMOSSI QUASI TUTTI – L’Inter di Simone Inzaghi ha ringiovanito la rosa ed è pronta a dare inizio ad una nuova stagione con molte facce nuove. Massimo Orlando promuove quasi tutto: «L’Inter a me piace, ha preso Frattesi e con Barella saranno due incursori incredibili. Thuram è bravo, gioca più per la squadra. Se dovesse arrivare Arnautovic è un buonissimo colpo. Forse in difesa c’è da rivedere qualcosa e il portiere Sommer non mi piace».

ULTIMI SFORZI – L’Inter deve fare ancora uno sforzo in attacco, anche due qualora dovesse uscire Joaquin Correa. Orlando vedrebbe bene Alvaro Morata: «Se mi si dice il nome di Morata dico che è un grande affare per l’Inter a questo punto. Non fa tanti gol ma i movimenti che fa aiutano il gioco di squadra. Credo però sia difficile, quindi Arnautovic, che è stato da giovane all’Inter, credo che sia pronto ora».