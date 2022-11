Orlando: «Inter? Se perde fuori da scudetto! Napoli, nessuno se la gioca»

L’Inter domenica andrà a Torino a sfidare la Juventus. Secondo l’ex calciatore Massimo Orlando, chi perde si trova completamente tagliato fuori dalla lotta scudetto. Un commento anche sulla rinascita nerazzurra ai microfoni di TMW Radio

LOTTA SCUDETTO – L’Inter e la Juventus si sfidano all’Allianz Stadium domenica 6 novembre alle 20.45. Entrambe sono distanti dalla vetta e cercano di scalare la classifica, ma secondo Massimo Orlando chi perde si troverà tagliato fuori dalla lotta scudetto: «Chi dovesse perdere avrebbe una distanza importante dal Napoli. Chi perde esce definitivamente dal giro Scudetto, anche se la Juventus per me lo è già. L’Inter sembra stare bene, è rientrata, ma non bisogna dimenticare anche Atalanta-Napoli. È vero che nessuno pensa che l’Atalanta possa essere da Scudetto, ma dovesse vincere darebbe un messaggio alle altre che questo Napoli è battibile».

RIPRESA – Orlando vede un’Inter in piena ripresa ma crede che con il Napoli non possa giocarsela nessuno: «Se ho fiducia nell’Inter? Mi sembra in ripresa. De Vrij ha avuto difficoltà? Ma tutta la squadra ha avuto problemi, sbandava in fase difensiva. Mi sembra che ora la situazione sia rientrata. Ad oggi nessuno però se la può giocare col Napoli».