Orlando: «Inter più potenzialità della Juventus. Prossima partita decisiva»

Orlando si pronuncia sul difficoltoso inizio di campionato dell’Inter. L’ex calciatore, in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, confronta la situazione nerazzurra con quella della Juventus, altrettanto complicata. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite della trasmissione “Diretta Sportiva”.

PIÙ POTENZIALITÀ − L’Inter fatica a procedere in campionato, proprio come la Juventus. Massimo Orlando commenta le difficoltà dei due top club della Serie A: «L’inizio del campionato dell’Inter? Molto male. Io credo che l’Inter abbia più potenzialità rispetto alla Juventus, più squadra e più profondità della rosa. Poi, è certo che, se tra venti giorni alla Juventus rientrano gli infortunati, potrebbe cambiare la situazione. Però la Juventus la vedo male nel gioco e anche dal punto di vista dell’allenatore. Massimiliano Allegri sta faticando a mantenere tutto l’ambiente compatto. La tifoseria è contro, la società ha dei dubbi. Non che Simone Inzaghi sia meglio da questo punto di vista. Ma, sul piano dei giocatori, penso che l’Inter abbia più possibilità. Certo che, se nella prossima (vedi articolo) di campionato, continui a perdere dei punti la situazione si complica. Perché diventano sette, otto, punti in meno dalla prima in classifica e sarebbero numeri già importanti dopo solo otto giornate».